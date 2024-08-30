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СМИ: ФРГ депортировала мигрантов в Афганистан впервые с 2021 года

СМИ: ФРГ депортировала мигрантов в Афганистан впервые с 2021 года Правительство ФРГ впервые после прихода к власти движения "Талибан" депортировало в Афганистан мигрантов из этой страны из числа опасных преступников.
Другие страны
30 августа 2024 г. 12:19
СМИ: ФРГ депортировала мигрантов в Афганистан впервые с 2021 года

Правительство ФРГ впервые после прихода к власти движения "Талибан" депортировало в Афганистан мигрантов из этой страны из числа опасных преступников.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

По данным агентства, этому предшествовали конфиденциальные переговоры, которые велись на протяжении последних месяцев.

Депортация готовилась на протяжении двух месяцев. По информации Spiegel, правительство Германии вело переговоры с властям в Кабуле не напрямую, а через Катар.

До последнего момента против депортации в Афганистан выступал прежде всего МИД во главе с Анналеной Бербок. Правозащитные организации также придерживаются такой позиции.

Германия прекратила высылку в Афганистан после прихода к власти талибов летом 2021 года. Первая прямая депортация в эту страну имеет скорее символический характер. Рейс осуществляется после теракта в Золингене и за два дня до региональных выборов в Саксонии и Тюрингии, на которых миграционная повестка играет важную роль.

Как отметили в органах безопасности ФРГ, есть сомнения, что подобные полеты в дальнейшем будут происходить регулярно.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Almaniya 2021-ci ildən bəri ilk dəfə əfqan miqrantları deportasiya edib

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