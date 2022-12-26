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СМИ: Французы стали продавать рождественские подарки активнее, чем раньше

СМИ: Французы стали продавать рождественские подарки активнее, чем раньше Жители Франции в этом году продают подарки, которые получили на Рождество, еще активнее, чем раньше.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 04:28
СМИ: Французы стали продавать рождественские подарки активнее, чем раньше

Жители Франции в этом году продают подарки, которые получили на Рождество, еще активнее, чем раньше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien.

К середине дня число объявлений на интернет-площадках от желающих поскорее продать подарки, уже заметно превысило показатель прошлого года.

"В это воскресенье, в 15:00 (18:00, бакинское время), на нашей платформе уже было размещено более 650 тыс. объявлений, что на 8,3% больше, чем в прошлом году", - приводит издание слова представителя сайта Rakuten - одной из наиболее популярных во Франции интернет-площадок с объявлениями от частных лиц. По его словам, это уже стало чем-то вроде "общественного феномена", который "особенно усилился в 2022 году из-за всплеска инфляции и роста проблем в экологии".

В беседе с корреспондентом издания некоторые французы сказали, что продают подарки, потому что им прежде всего нужны деньги на непредвиденные расходы. Так, мама одного большого семейства рассказала, что продаст несколько из шести или семи радиоуправляемых машинок, а также один из двух смартфонов дочери, подаренных родственниками.

Она заверила, что дети понимают такой подход, тем более что ее чистых €1,5 тыс. в месяц не всегда хватает на нужды семьи. "Деньги, полученные от перепродажи рождественских подарков, позволяют мне прежде всего финансировать непредвиденные расходы: оплату штрафов за парковку, лекарства, не покрываемые социальным обеспечением, и прочее", - пояснила она, заявив, что надеется отложить пару сотен евро по итогам этой распродажи.

Другие французы пользуются всплеском предложений и с радостью открывают для себя "второе Рождество", закупаясь подарками, которые на таких сайтах оказываются заметно дешевле, чем в магазинах. Самыми популярными товарами, как уточнили в Rakuten, стали видеоигры, смартфоны и книги.

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