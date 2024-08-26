СМИ: Французские правые пригрозили Макрону блокировать любого кандидата в премьеры от левых

Лидеры правого "Национального Объединения" заявили что их партия будет блокировать любого кандидата в премьер-министры от левого "Нового народного фронта".

Лидеры правого "Национального Объединения" заявили что их партия будет блокировать любого кандидата в премьер-министры от левого "Нового народного фронта".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По информации агентства это значительно сужает возможности президента Франции Эмманюэля Макрона решить сложившийся политический кризис.

Возглавляющие "Национальное Объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла, встретились в понедельник с Макроном, который пытается выйти из политического тупика, вызванного безрезультатными внеочередными выборами в законодательный орган, которые он сам же и назначил в июле.

После часовой встречи Барделла заявил, что левые партии Франции представляют "опасность для страны", и его лагерь немедленно объявит вотум недоверия любому левому премьеру.

"Программа "Нового Народного народного фронта представляет опасность для общественного порядка и, очевидно, для экономической жизни страны. Мы намерены защитить ее от правительства, которое расколет французское общество", - заявил Барделла журналистам.