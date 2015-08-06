​СМИ: Франция выплатила более 1,1 млрд евро России за "Мистрали"

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Франция заплатила России за разрыв контракта на поставку вертолетоносцев "Мистраль" более 1,1 миллиарда евро.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.

Средства, по информации издания, были перечислены в среду в обстановке строжайшей секретности на счета одного из российских банков. В сумму вошел не только аванс, уплаченный Россией за строительства кораблей, но и компенсация за риски и расходы, связанные с демонтажем и разгрузкой с вертолетоносцев российского оборудования

Секретность, как утверждает "Коммерсантъ", была вызвана риском ареста денег из-за решения Гаагского суда о выплате бывшим акционерам компании ЮКОС 50 миллиардов долларов.

Право распоряжаться "Мистралями" Париж, по сведениям газеты, получит не раньше сентября, когда завершится демонтаж российского оборудования. После этого судостроительная верфь в Сен-Назере получит сертификат конечного пользователя на кормовые части кораблей, построенные на Балтийском заводе.