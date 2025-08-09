СМИ: Франция выдала международный ордер на арест алжирского дипломата

Власти Франции выдали международный ордер на арест бывшего первого секретаря посольства Алжира в Париже Салахеддина Селлума, занимавшего этот пост в 2021-2024 годах.

Власти Франции выдали международный ордер на арест бывшего первого секретаря посольства Алжира в Париже Салахеддина Селлума, занимавшего этот пост в 2021-2024 годах.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на судебный источник.

По данным издания, ордер выдан "по обвинению в участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений".

Следователи подозревают Селлума в участии в операции по похищению в апреле 2024 года в департаменте Валь-де-Марн (пригород Парижа) журналиста-расследователя Амира Бухорса, который критиковал алжирские власти из-за рубежа. Алжир добивался экстрадиции 41-летнего блогера, но в 2022 году французские суды отказались выдавать Бухорса.

Отношения Франции и Алжира переживают затяжной кризис. 6 августа президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству занять более жесткую позицию касательно Алжира и приостановить соглашение, упрощающее визовый режим между ними. В конце июля 2024 года власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой урегулирования конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.