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СМИ: Франция усложнила въезд алжирским дипломатам и госслужащим

СМИ: Франция усложнила въезд алжирским дипломатам и госслужащим Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу.
Другие страны
17 мая 2025 г. 16:38
СМИ: Франция усложнила въезд алжирским дипломатам и госслужащим

Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу радиостанция franceinfo со ссылкой на штаб Главного управления национальной полиции (DGPN).

"Все граждане Алжира, имеющие дипломатический или служебный паспорт, должны обязательно иметь визу для пересечения внешних границ Франции", - говорится в новом указании DGPN, попавшем в распоряжение радиостанции.

Ранее алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. Французская сторона также заявила о решении выслать алжирских дипломатов. При этом в МИД Франции не уточнили сколько именно алжирских дипломатов будет выслано из страны.

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