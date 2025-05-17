СМИ: Франция усложнила въезд алжирским дипломатам и госслужащим

Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу.

Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу радиостанция franceinfo со ссылкой на штаб Главного управления национальной полиции (DGPN).

"Все граждане Алжира, имеющие дипломатический или служебный паспорт, должны обязательно иметь визу для пересечения внешних границ Франции", - говорится в новом указании DGPN, попавшем в распоряжение радиостанции.

Ранее алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. Французская сторона также заявила о решении выслать алжирских дипломатов. При этом в МИД Франции не уточнили сколько именно алжирских дипломатов будет выслано из страны.