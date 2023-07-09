СМИ: Франция препятствует открытию офиса НАТО в Японии

Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу.

Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу.

Как передает Report , об этом сообщает NHK.

Телеканал основывает свою оценку на словах неназванного представителя Елисейского дворца, который 7 июля рассказал журналистам, что зоной деятельности НАТО является Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса в Японии.

Он также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "четко озвучил эту позицию генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу".

Между тем открытие офиса альянса в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов-участников НАТО.