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СМИ: Франция препятствует открытию офиса НАТО в Японии

СМИ: Франция препятствует открытию офиса НАТО в Японии Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу.
Другие страны
9 июля 2023 г. 06:24
СМИ: Франция препятствует открытию офиса НАТО в Японии

Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу.

Как передает Report, об этом сообщает NHK.

Телеканал основывает свою оценку на словах неназванного представителя Елисейского дворца, который 7 июля рассказал журналистам, что зоной деятельности НАТО является Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса в Японии.

Он также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "четко озвучил эту позицию генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу".

Между тем открытие офиса альянса в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов-участников НАТО.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransa Yaponiyada NATO ofisinin açılmasına əngəl olur

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