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СМИ: Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

СМИ: Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан Франция предлагает Казахстану и Узбекистану свои истребители Rafale.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 21:58
СМИ: Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

Франция предлагает Казахстану и Узбекистану свои истребители Rafale.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источники.

По данным издания, французская компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении "на протяжении нескольких месяцев", при этом Казахстан и Узбекистан "заинтересовались истребителями Rafale".

La Tribune указала, что Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран.

Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, сообщает издание, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну "кажутся более отдаленными".

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