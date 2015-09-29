​СМИ: Франция планирует инвестировать 4,5 млрд долларов в экономику Индии в рамках сделки по Rafale

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Франция инвестирует в оборонный сектор Индии 4,5 миллиарда долларов в рамках контракта на покупку 36 истребителей Rafale, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Economic Times, для обсуждения окончательных условий сделки, в том числе цены, в Нью-Дели во вторник приедет французская делегация, которую возглавит глава главного управления по закупкам вооружений минобороны Франции Стефан Реб.

По данным источников издания, французская сторона примет условия о 50%-х офсетах, которые предусматривают инвестиции половины стоимости контракта о покупке истребителей Rafale в оборонный и аэрокосмический сектора в Индии. В свою очередь индийская сторона проведет либерализацию офсетной политики, приняв во внимание некоторые запросы производителя.

Итоговый вариант договора может быть готов в течение месяца.

Инвестиции в Индию французской стороны могут включать и проекты гражданского назначения, которые имеются у компаний Dassault и Thales. В частности, одним из них может стать производство запасных частей для самолетов бизнес-класса Falcon.

Во время визита во Францию 10 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о договоренности между его страной и Францией о покупке 36 истребителей Rafale. Министр обороны Индии Манохар Паррикар заявил, что в дальнейшем сделки по закупке истребителей будут осуществляться через межправительственные соглашения. Ранее Индия планировала приобрести 126 самолетов.