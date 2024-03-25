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СМИ: Франция оказалась худшей страной для украинских беженцев

СМИ: Франция оказалась худшей страной для украинских беженцев Франция стала самым худшим вариантом для жизни украинских беженцев.
Другие страны
25 марта 2024 г. 09:34
СМИ: Франция оказалась худшей страной для украинских беженцев

Франция стала самым худшим вариантом для жизни украинских беженцев.

Как передает Report, об этом говорится в статье Politico.

В нем говорится о том, что страна принимает менее одного человека на 1 000 граждан.

"В январе Франция сообщала, что всего 64 720 беженцев из Украины находятся под временной защитой", - отмечает издание.

В статье указывается, что славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев в сравнении с Францией. Это может быть обусловлено факторами, такими как географическая близость к Украине, денежная поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ.

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