СМИ: Франция оказалась худшей страной для украинских беженцев

Франция стала самым худшим вариантом для жизни украинских беженцев.

Франция стала самым худшим вариантом для жизни украинских беженцев.

Как передает Report, об этом говорится в статье Politico.

В нем говорится о том, что страна принимает менее одного человека на 1 000 граждан.

"В январе Франция сообщала, что всего 64 720 беженцев из Украины находятся под временной защитой", - отмечает издание.

В статье указывается, что славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев в сравнении с Францией. Это может быть обусловлено факторами, такими как географическая близость к Украине, денежная поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ.