Франция начала вывод войск из Сенегала

Франция начала вывод своих войск из Сенегала.
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Французский контингент должен полностью покинуть Сенегал к сентябрю, отмечает портал со ссылкой на свои источники.
Сенегальское агентство APS со ссылкой на французский военный источник сообщило, что Париж собирается вывести все свои войска к лету.
Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что Сенегал перейдет к новой доктрине военного сотрудничества с иностранными государствами, которая предусматривает прекращение их присутствия на сенегальской территории с 2025 года.