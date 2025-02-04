Франция начала вывод войск из Сенегала

Франция начала вывод своих войск из Сенегала.

Франция начала вывод своих войск из Сенегала.

Как передает Report со ссылкой на портал Senego, сенегальским военным уже переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Французский контингент должен полностью покинуть Сенегал к сентябрю, отмечает портал со ссылкой на свои источники.

Сенегальское агентство APS со ссылкой на французский военный источник сообщило, что Париж собирается вывести все свои войска к лету.

Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что Сенегал перейдет к новой доктрине военного сотрудничества с иностранными государствами, которая предусматривает прекращение их присутствия на сенегальской территории с 2025 года.