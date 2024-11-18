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СМИ: Франция импортировала рекордные объемы российского СПГ

СМИ: Франция импортировала рекордные объемы российского СПГ Франция в 2024 году импортировала рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).
Другие страны
18 ноября 2024 г. 18:27
СМИ: Франция импортировала рекордные объемы российского СПГ

Франция в 2024 году импортировала рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, с начала 2024 года Франция импортировала больше российского СПГ, чем за любой другой полный год с начала поставок в 2018 году. Отмечается, что особенно резко выросли поставки на терминал в Дюнкерке.

Неизвестно, сколько российского СПГ, поставляемого во Францию, на самом деле там потребляется, говорится в сообщении. По утверждению агентства, после того, как СПГ регазифицируется и поступает в сеть, газ свободно перемещается в другие страны Европы.

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