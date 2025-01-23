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СМИ: Франция и Британия начали подготовку отправки военных в Украину

СМИ: Франция и Британия начали подготовку отправки военных в Украину Франция и Великобритания начали предварительно планировать отправку военных в Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.
Другие страны
23 января 2025 г. 16:08
СМИ: Франция и Британия начали подготовку отправки военных в Украину

Франция и Великобритания начали предварительно планировать отправку военных в Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.

"Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", - говорится в статье.

По данным других источников, в Европе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тыс. военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, эти военные будут охранять порядок на демаркационной линии между ВСУ и силами РФ в случае прекращения огня.

Ранее газета Financial Times писала о том, что по мнению украинских чиновников, союзники Киева могли бы отправить в Украину около 40-50 тыс. военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.

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