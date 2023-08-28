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СМИ: Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS

СМИ: Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS Франция намерена совершить агрессию против Нигера, действуя под прикрытием регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).
Другие страны
28 августа 2023 г. 04:38
СМИ: Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS

Франция намерена совершить агрессию против Нигера, действуя под прикрытием регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report, такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху, говоря о возможном вторжении внешних сил в западноафриканскую страну.

"Само ECOWAS не торопится приниматься решение о вторжении в Нигер под давлением общественного мнения стран региона, традиционных лидеров, мусульманских богословов, а также учитывая логистические проблемы и нехватку средств, - отметил глава информагентства.

"Однако некоторые силы намерены напасть на Нигер, действуя под прикрытием региональной организации. Речь идет о Франции, которая заявляет о готовности оказать содействие, у нее в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере и еще другие в Чаде, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Новые власти в Нигере в минувшую пятницу объявили о высылке в течение 48 часов французского посла в Ниамее, в том числе за действия, которые идут вразрез с добрыми отношениями. Что предполагает угрозы агрессии", - указал Шеху.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransa ECOWAS-ın arxasında gizlənərək Nigerə hücum etmək istəyir

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