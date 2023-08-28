СМИ: Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS

Франция намерена совершить агрессию против Нигера, действуя под прикрытием регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).
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"Само ECOWAS не торопится приниматься решение о вторжении в Нигер под давлением общественного мнения стран региона, традиционных лидеров, мусульманских богословов, а также учитывая логистические проблемы и нехватку средств, - отметил глава информагентства.
"Однако некоторые силы намерены напасть на Нигер, действуя под прикрытием региональной организации. Речь идет о Франции, которая заявляет о готовности оказать содействие, у нее в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере и еще другие в Чаде, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Новые власти в Нигере в минувшую пятницу объявили о высылке в течение 48 часов французского посла в Ниамее, в том числе за действия, которые идут вразрез с добрыми отношениями. Что предполагает угрозы агрессии", - указал Шеху.