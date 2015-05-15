​СМИ: Франция готова отказаться от контракта "Мистрали"

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Франция готова вернуть 785 млн. евро за "Мистрали" и расторгнуть контракт на поставку российскому ВМФ вертолетоносцев, сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

По данным издания, Париж подготовил и направил в Москву проекты документов о расторжении соглашения о строительстве для России вертолетоносцев типа Mistral и контракта на два таких корабля,

Полагается, что Россия получит деньги после выдачи правительством письменного разрешения на продажу кораблей любой третьей стороне без всяких оговорок.

Однако в Москве с этим не соглашаются, "расходы и убытки" России в связи с разрываемым контрактом оцениваются в 1,163 млрд. евро, так что никаких разрешений на реэкспорт до возврата денег там выдавать не намерены.

"Проекты документов сейчас изучаются в Белом доме, Минобороны и во всех сопричастных к теме Mistral ведомствах и организациях", - сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества.