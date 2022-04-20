СМИ: Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны

Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Однако после завершения российской войны.

Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Однако после завершения российской войны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , источник агентства сообщил что гарантии будут включать поставки военной техники и что они должны быть достаточно крепкими, чтобы предотвратить новую войну.

"Наша страна готова предоставить гарантии безопасности. Речь могла бы идти о поставках вооружения, чтобы Украина могла справиться с новым нападением", - завил чиновник.

По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, который Европейский союз в настоящее время имеет среди своих членов, а не защитный механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая вызывает автоматическую военную поддержку в случае нападения на члена.

Союзники также обсудили необходимость убедить страны, не входящие в ЕС и G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только Европы или Запада.

По словам чиновника, гарантии позволят каждой стране решать индивидуально, как помочь Украине в случае необходимости, в отличие от системы автоматического реагирования НАТО.