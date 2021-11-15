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СМИ Франции: Президент Макрон изменил флаг

СМИ Франции: Президент Макрон изменил флаг Президент Франции Эммануэль Макрон в июле 2020 года принял решение изменить оттенок синего на национальном триколоре.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 17:50
СМИ Франции: Президент Макрон изменил флаг

Президент Франции Эммануэль Макрон в июле 2020 года принял решение изменить оттенок синего на национальном триколоре.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране", - сообщает радио радио Europe1 со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что сегодня обновленный триколор уже можно увидеть на зданиях Елисейского дворца, на фасаде Национальной ассамблеи и даже Министерстве внутренних дел.

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