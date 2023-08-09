Флот и ВВС Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами

ВМС и ВВС Тайваня в период с 15 по 17 августа совместно проведут ежегодные учения с боевыми стрельбами с использованием ракет класса "воздух - воздух" и противокорабельных ракет в акватории у юго-восточного побережья острова.

ВМС и ВВС Тайваня в период с 15 по 17 августа совместно проведут ежегодные учения с боевыми стрельбами с использованием ракет класса "воздух - воздух" и противокорабельных ракет в акватории у юго-восточного побережья острова.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на военный источник.

Как отметил собеседник агентства, ежегодные учения проводятся с целью оценки боевой готовности ВС Тайваня. В 2023 году в ходе учений будут задействованы истребители IDF местного производства и французские Mirage-2000-5, с которых будут произведены запуски ракет MICA. Кроме того, в учениях будут задействованы истребители F-16V для проверки возможностей ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120.

По данным источника, ВМС Тайваня также проведут запуск тайваньских ракет серии HF по четырем выведенным из эксплуатации кораблям, среди которых два патрульных корабля проекта Ching Chiang и два спасательных судна.