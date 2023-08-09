О нас

Флот и ВВС Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами

Флот и ВВС Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами ВМС и ВВС Тайваня в период с 15 по 17 августа совместно проведут ежегодные учения с боевыми стрельбами с использованием ракет класса "воздух - воздух" и противокорабельных ракет в акватории у юго-восточного побережья острова.
Другие страны
9 августа 2023 г. 20:34
Флот и ВВС Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами

ВМС и ВВС Тайваня в период с 15 по 17 августа совместно проведут ежегодные учения с боевыми стрельбами с использованием ракет класса "воздух - воздух" и противокорабельных ракет в акватории у юго-восточного побережья острова.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на военный источник.

Как отметил собеседник агентства, ежегодные учения проводятся с целью оценки боевой готовности ВС Тайваня. В 2023 году в ходе учений будут задействованы истребители IDF местного производства и французские Mirage-2000-5, с которых будут произведены запуски ракет MICA. Кроме того, в учениях будут задействованы истребители F-16V для проверки возможностей ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120.

По данным источника, ВМС Тайваня также проведут запуск тайваньских ракет серии HF по четырем выведенным из эксплуатации кораблям, среди которых два патрульных корабля проекта Ching Chiang и два спасательных судна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi