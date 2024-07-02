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СМИ: Финский чиновник впервые может стать замгенсека НАТО

СМИ: Финский чиновник впервые может стать замгенсека НАТО Глава департамента ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола может впервые в истории страны стать заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса.
Другие страны
2 июля 2024 г. 17:48
СМИ: Финский чиновник впервые может стать замгенсека НАТО

Глава департамента ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола может впервые в истории страны стать заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В Минобороны ожидают принятия решения в ближайшие месяцы.

Всего у генсека НАТО восемь заместителей, отмечает газета. Яаккола получила контакт от Минобороны на период с 2022 по 2027 год. Ранее она также работала руководителем подразделения Европейского оборонного агентства в Брюсселе, отмечает газета.

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