СМИ: Финский чиновник впервые может стать замгенсека НАТО

Глава департамента ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола может впервые в истории страны стать заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса.

Глава департамента ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола может впервые в истории страны стать заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В Минобороны ожидают принятия решения в ближайшие месяцы.

Всего у генсека НАТО восемь заместителей, отмечает газета. Яаккола получила контакт от Минобороны на период с 2022 по 2027 год. Ранее она также работала руководителем подразделения Европейского оборонного агентства в Брюсселе, отмечает газета.