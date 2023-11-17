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СМИ: Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией

СМИ: Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией Правительство Финляндии готовит проект закрытия всех КПП на границе с Россией, но пока необходимости в такой мере не видят.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 21:12
СМИ: Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией

Правительство Финляндии готовит проект закрытия всех КПП на границе с Россией, но пока необходимости в такой мере не видят.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал MTV-3 со ссылкой на источники.

По его информации, правительство рассматривает вариант закрытия всей границы как временную меру на тот случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится. Однако на данный момент необходимости в перекрытии всей границы нет, сообщили источники телеканалу.

16 ноября финский премьер Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе страны, который увеличился в последнее время.

Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

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