СМИ: Финляндия планирует закрыть погранпереходы с Россией 16 ноября

Правительство Финляндии намерено закрыть погранпереходы на границе с Россией в четверг для обеспечения национальной безопасности.

Правительство Финляндии намерено закрыть погранпереходы на границе с Россией в четверг для обеспечения национальной безопасности.

Как передает Report , об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По ее информации, причина возможного закрытия заключается в том, что в среду ситуация на восточной границе Финляндии изменилась. Пока неизвестно, планируется ли закрыть все или только некоторые пограничные переходы на границе с РФ.

Правительство должно было принять решение по ограничительным мерам на внеочередном заседании, которое началось в среду в 17:00 по местному времени (19:00 бакинское время). Однако обсуждение вопроса затянулось, окончательное решение было перенесено на четверг.

Ранее министр внутренних дел страны Мари Рантанен сообщила, что власти Финляндии решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией.