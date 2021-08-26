Финляндия 27 августа прекратит эвакуацию из Афганистана по воздуху

Финляндия в пятницу прекратит эвакуацию из Афганистана с помощью самолетов и будет выяснять возможности продолжить ее по земле через соседние страны

Финляндия завтра прекратит эвакуацию из Афганистана с помощью самолетов и будет выяснять возможности продолжить ее по земле через соседние страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания Yle со ссылкой на свои данные.

Как сообщили в финском МИД, вывезти из Афганистана всех желающих к 27 августа может не получиться.

"Вполне возможно, что на этом этапе, учитывая имеющееся в распоряжении время, мы не сможем помочь всем. Сейчас мы сосредоточены на воздушной операции. После этого мы посмотрим на другие способы и сделаем оценку того, как людям можно помочь в дальнейшем", - сказал спецпредставитель МИД по Афганистану Пекка Кайхилахти.

Yle отмечает, что после завершения эвакуации по воздуху могут быть рассмотрены возможности вывоза людей по земле, например, через Пакистан и Иран.

Финляндия эвакуирует из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с финскими властями и международными структурами (порядка 300 человек). По информации Yle, эвакуации в настоящее время ждут еще порядка 170 человек.