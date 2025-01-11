СМИ: Филиппины модернизируют транспортную инфраструктуру на островах в спорной части Южно-Китайского моря

Филиппинские власти развивают объекты транспортной инфраструктуры, которые смогут использовать военные, на островах в спорной части Южно-Китайского моря.

Филиппинские власти развивают объекты транспортной инфраструктуры, которые смогут использовать военные, на островах в спорной части Южно-Китайского моря.

Как передает Report об этом сообщает в субботу South China Morning Post.

В частности, филиппинские власти направили $27 млн на модернизацию взлетно-посадочной полосы на острове Титу (китайское название - Чжунъедао). После ее удлинения до 1,5 км на нее смогут садиться некоторые версии истребителей F-16, транспортные самолеты, легкие ударные самолеты. Также власти направили средства для работ в местном порту.

Кроме того, деньги выделены для порта на острове Лавак (китайское название - Наньшань), который находится в 160 км к востоку от Титу.

Титу и Лавак, контролируемые Филиппинами, входят в состав архипелага Спратли (китайское название - Наньша). Право владения островами оспаривают КНР и Вьетнам.