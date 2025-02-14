СМИ: Фидан обсудил в главой британского МИД Сирию, Газу и Украину

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил источник в МИД Турции.

Отмечается, что встреча состоялась на полях Мюнхенского саммита по безопасности, стороны обсудили Сирию, сектор Газа и Украину.

"14 февраля министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Министры оценили обстановку в Сирии и развитие событий в секторе Газа. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с войной между Украиной и Россией", - сообщил источник.

Относительно ситуации в Сирии "Фидан отметил важность политического единства Сирии и заявил, что новую администрацию этой страны следует поддерживать". Говоря о Ближнем Востоке, он "указал, что обеспечение постоянного режима прекращения огня в секторе Газа является обязательным для установления мира в регионе".