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СМИ: Фидан обсудил в главой британского МИД Сирию, Газу и Украину

СМИ: Фидан обсудил в главой британского МИД Сирию, Газу и Украину Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 19:25
СМИ: Фидан обсудил в главой британского МИД Сирию, Газу и Украину

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил источник в МИД Турции.

Отмечается, что встреча состоялась на полях Мюнхенского саммита по безопасности, стороны обсудили Сирию, сектор Газа и Украину.

"14 февраля министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Министры оценили обстановку в Сирии и развитие событий в секторе Газа. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с войной между Украиной и Россией", - сообщил источник.

Относительно ситуации в Сирии "Фидан отметил важность политического единства Сирии и заявил, что новую администрацию этой страны следует поддерживать". Говоря о Ближнем Востоке, он "указал, что обеспечение постоянного режима прекращения огня в секторе Газа является обязательным для установления мира в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə sülhün təmin olunması üçün Qəzzada atəşkəsin davamlı olması şərtdir

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