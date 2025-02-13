СМИ: Фермеры сорвали визит британского премьера на юго-восток Англии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден сократить свой визит в графство Бакингемшир на юго-востоке Англии в результате протеста фермеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден сократить свой визит в графство Бакингемшир на юго-востоке Англии в результате протеста фермеров.

Как передает Report, об этом об этом сообщил Sky News.

По данным телеканала, Стармер прибыл в город Милтон-Кинс, чтобы выступить с речью, посвященной "крупнейшей программе строительства домов" в Великобритании в послевоенный период.

Отмечается, что к месту выступления британского премьера перед представителями строительного сектора съехались десятки фермеров на тракторах, которые автомобильными гудками пытались сорвать мероприятие. В итоге глава правительства был вынужден отменить запланированное общение с прессой на объекте и сократить свой визит.

Подчеркивается, что протестующие, недовольные повышением налогового бремени, кричали "просто поговори с нами" в адрес Стармера.

"Он не идет на разговор с нами, поэтому мы приходим к нему", - сказал фермер Филлип Уэстон.

Представители местной полиции заявили, что в ходе акции протеста задержания не производились.

Протесты фермеров в Великобритании начались после того, как в октябре прошлого года Минфин страны объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд). Среди попавших под удар оказались владельцы ферм стоимостью более £1 млн, при наследовании которых теперь нужно будет выплачивать 20-процентный налог.