СМИ: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила свою работу в связи с отставкой четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Axios.

"После отставки заместителя председателя Мэттью Петерсена в понедельник Федеральная избирательная комиссия будет вынуждена прекратить свою работу из-за правила, которое требует наличие как минимум четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне", - сообщает издание.Федеральная избирательная комиссия отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. В настоящее время в США уже началась предвыборная кампания перед президентскими выборами 2020 года.Издание отмечает, что в последний раз избирком сталкивался с подобной ситуацией в 2008 году.