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СМИ: ФБР предупредило Германию об угрозе теракта с химическим оружием

СМИ: ФБР предупредило Германию об угрозе теракта с химическим оружием Об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредило Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Другие страны
9 января 2023 г. 06:50
СМИ: ФБР предупредило Германию об угрозе теракта с химическим оружием

Об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредило Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

По его информации, ФБР сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в интернете цианидом и рицином, чтобы, возможно, совершить атаку уже на Новый Год. Однако, очевидно, не смог закупить достаточного количества химикатов.

Во время спецоперации из жилых помещений иранца сотрудники правоохранительных органов в специальных защитных костюмах вынесли некие субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Спустя некоторое время представитель Генпрокуратуры Дюссельдорфа, однако, сообщил журналистам, что ядовитых веществ обнаружено не было.

Рицин в перечне Института имени Роберта Коха значится как "биологическое оружие". Цианид также крайне токсичен.

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