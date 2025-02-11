СМИ: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило порядка 2,4 тыс. записей об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которые ранее не были предоставлены официальной комиссии.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило порядка 2,4 тыс. записей об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которые ранее не были предоставлены официальной комиссии.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"ФБР обнаружило около 2,4 тыс. записей, связанных с убийством президента Кеннеди, которые так и не были предоставлены комиссии, которой было поручено изучить и обнародовать эти документы", - передает портал. "Эти до сих пор засекреченные записи изложены на 14 тыс. страниц документов, которые ФБР обнаружило в ходе проверки, инициированной указом президента США Дональда Трампа от 23 января", - указывается в материале.

Как сообщили собеседники издания, о существовании этих документов Белому дому стало известно в пятницу на прошлой неделе, содержание обнаруженных записей строго засекречено. Axios также отмечает, что три источника, которые сообщили порталу о существовании этих записей, не видели самих документов.