О нас

СМИ: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди

СМИ: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило порядка 2,4 тыс. записей об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которые ранее не были предоставлены официальной комиссии.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 04:45
СМИ: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило порядка 2,4 тыс. записей об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которые ранее не были предоставлены официальной комиссии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"ФБР обнаружило около 2,4 тыс. записей, связанных с убийством президента Кеннеди, которые так и не были предоставлены комиссии, которой было поручено изучить и обнародовать эти документы", - передает портал. "Эти до сих пор засекреченные записи изложены на 14 тыс. страниц документов, которые ФБР обнаружило в ходе проверки, инициированной указом президента США Дональда Трампа от 23 января", - указывается в материале.

Как сообщили собеседники издания, о существовании этих документов Белому дому стало известно в пятницу на прошлой неделе, содержание обнаруженных записей строго засекречено. Axios также отмечает, что три источника, которые сообщили порталу о существовании этих записей, не видели самих документов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
11 февраля 2025 г. 05:18
СМИ: При столкновении самолетов в Аризоне погиб минимум один человек
СМИ: При столкновении самолетов в Аризоне погиб минимум один человек
11 февраля 2025 г. 04:27
Трамп ввел пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия
Трамп ввел пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия
11 февраля 2025 г. 03:51
В Венесуэлу направились два авиарейса с мигрантами из США
В Венесуэлу направились два авиарейса с мигрантами из США
11 февраля 2025 г. 02:46
В Анголе с начала 2025 года выявили около 3 тыс. случаев заболевания холерой
В Анголе с начала 2025 года выявили около 3 тыс. случаев заболевания холерой
11 февраля 2025 г. 02:28
Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея
Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея
11 февраля 2025 г. 01:57
МИД Финляндии вызвал посла России
МИД Финляндии вызвал посла России
11 февраля 2025 г. 00:49
Сирийские войска ликвидировали базы контрабандистов на границе с Ливаном
Сирийские войска ликвидировали базы контрабандистов на границе с Ливаном
11 февраля 2025 г. 00:16
Зеленский: Европейский инвестбанк выделил Украине $2 млрд
Зеленский: Европейский инвестбанк выделил Украине $2 млрд
10 февраля 2025 г. 23:58
ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки
ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки
10 февраля 2025 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi