СМИ: Евросоюз введет новые санкции против России в ближайшие часы

Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM , об этом после телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина сообщил источник в Елисейском дворце.

По его словам, которые приводит телеканал BFM, Москва "не продемонстрировала желания остановить войну". "Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы", - сказал источник. Отмечается, что переговоры были "очень откровенными и тяжелыми". В администрации французского лидера считают, что Россия может столкнуться с риском "блокировки на международной арене, как это было с КНДР или Сирией под управлением президента Башара Асада".

В Елисейском дворце заявили, что "продолжат оказывать максимальное давление" на Россию, чтобы прекратить боевые действия в Украине. Отдельно Макрон и Шольц в ходе беседы обратили внимание Путина на тяжелую гуманитарную ситуацию в Мариуполе. Кроме того, в Елисейском дворце выступили с утверждением, что украинские силовики не нарушают нормы гуманитарного права.