О нас
Аудио новости

СМИ: Евросоюз введет новые санкции против России в ближайшие часы

СМИ: Евросоюз введет новые санкции против России в ближайшие часы Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.
Другие страны
13 марта 2022 г. 08:55
СМИ: Евросоюз введет новые санкции против России в ближайшие часы

Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, об этом после телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина сообщил источник в Елисейском дворце.

По его словам, которые приводит телеканал BFM, Москва "не продемонстрировала желания остановить войну". "Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы", - сказал источник. Отмечается, что переговоры были "очень откровенными и тяжелыми". В администрации французского лидера считают, что Россия может столкнуться с риском "блокировки на международной арене, как это было с КНДР или Сирией под управлением президента Башара Асада".

В Елисейском дворце заявили, что "продолжат оказывать максимальное давление" на Россию, чтобы прекратить боевые действия в Украине. Отдельно Макрон и Шольц в ходе беседы обратили внимание Путина на тяжелую гуманитарную ситуацию в Мариуполе. Кроме того, в Елисейском дворце выступили с утверждением, что украинские силовики не нарушают нормы гуманитарного права.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Makron, Şolts və Putinin danışıqlarından sonra Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

Самое важное

Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
11 марта 2022 г. 18:16
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi