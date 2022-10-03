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СМИ: Евросоюз намерен провести обучение 15 тыс. украинских военных

СМИ: Евросоюз намерен провести обучение 15 тыс. украинских военных Европейский союз (ЕС) в рамках специальной тренировочной миссии планирует провести обучение до 15 тыс. украинских военнослужащих.
Другие страны
3 октября 2022 г. 23:51
СМИ: Евросоюз намерен провести обучение 15 тыс. украинских военных

Европейский союз (ЕС) в рамках специальной тренировочной миссии планирует провести обучение до 15 тыс. украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, в последние недели на рабочем уровне страны-члены ЕС достигли договоренности о том, что до 15 тыс. украинских военных должны пройти обучение за пределами страны как можно быстрее. По словам дипломатов, принимавших участие в переговорах, 3 тыс. военнослужащих с Украины должны пройти специальную подготовку, например, тактико-боевую подготовку для командиров или курсы для саперов.

Планы миссии, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил лишь в конце августа, как пишет издание, должны быть определены уже в середине октября. По словам европейских дипломатов, это может произойти очень быстро. До сих пор отдельные страны Евросоюза обучали украинцев в рамках двусторонних проектов. Например, Бундесвер в Германии готовил военных для управления системами вооружений, поставленных Берлином, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 или ЗСУ Gepard.

В настоящее время на различных объектах проводится обучение дополнительного персонала для этой и других немецких систем вооружений.

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