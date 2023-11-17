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СМИ: Евросоюз готов отправить свои силы в Финляндию к границе с Россией

СМИ: Евросоюз готов отправить свои силы в Финляндию к границе с Россией Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 22:15
СМИ: Евросоюз готов отправить свои силы в Финляндию к границе с Россией

Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По его информации, Frontex хочет помочь в решении проблемы, вызванной недавним ростом числа нелегальных пересечений границы. Пока не решено, какой контингент Frontex отправит в Финляндию. Точное время прибытия тоже пока не известно, сообщает газета. "Мы активно ведем постоянный диалог с финскими властями и готовимся оказать немедленную помощь путем передислокации пограничников наших постоянных сил", - приводит издание слова агентства.

Напомним, что 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

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