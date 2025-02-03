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СМИ: Европе не победить в возможной торговой войне с США

СМИ: Европе не победить в возможной торговой войне с США Евросоюз не сможет победить США в возможной торговой войне.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 20:56
СМИ: Европе не победить в возможной торговой войне с США

Евросоюз не сможет победить США в возможной торговой войне.

Как передает Report, об этом пишет колумнист британского журнала The Spectator Мэттью Линн.

Он отмечает, что ЕС имеет значительное положительное сальдо торгового баланса с США, составляющее 158 млрд евро в год, "поэтому ему (Евросоюзу) есть что терять". В возможной торговой войне Евросоюз "будет нести гораздо большие потери намного дольше", чем США, пишет Линн.

Колумнист указывает, что Европа ослабила свою экономику непомерно высокими налогами и обременительным регулированием, при этом в текущем году в еврозоне уже наблюдается стагнация. Помимо прочего, продолжает Линн, внутри сообщества усилятся разногласия по поводу того, как выстраивать отношения с Вашингтоном.

Обозреватель полагает, что американские пошлины в отношении Канады и Мексики "совершенно бессмысленны, но в отношении ЕС Трамп прав".

"Торговые отношения очень односторонние: ЕС защищает свой рынок, в то время как Америка полностью открыта для европейских компаний. Было бы лучше признать это и договориться о сделке. Вместо этого ЕС настраивает себя на борьбу, которую он проиграет", - пишет Линн.

Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

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