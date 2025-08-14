СМИ: Европа выбирает место для саммита Трампа, Зеленского и Путина

СМИ: Европа выбирает место для саммита Трампа, Зеленского и Путина

Страны ЕС оценивают несколько европейских городов для организации возможной встречи президентов США Дональда Трампа, Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина до конца текущего месяца.

Как передает Report, об этом пишет Sky News со ссылкой на источники в структурах Европейского союза.

"Данный формат будет зависеть от того, как пройдет завтрашняя встреча [Трампа и Путина – ред.] на Аляске. Союзники сходятся во мнении, что местом проведения должна быть Европа"- добавляет источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что если переговоры на Аляске пройдут успешно, ЕС и США в субботу днем проведут совещание по вопросу о последующей встрече трех лидеров.

Ранее Зеленский предлагал провести встречу в Риме. Однако ряд европейских держав призывает провести переговоры в нейтральном месте, например в Женеве.

Турция также дважды выступала с инициативой стать площадкой для трехсторонних переговоров.

Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоится 15 августа. Встреча пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.