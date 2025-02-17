СМИ: Европа рассматривает вариант размещения в Украине 25-30 тыс. военных

Европейские лидеры рассматривают вариант развертывания на территории Украины контингента численностью 25-30 тыс. военных, однако они будут находиться не на линии соприкосновения.

Европейские лидеры рассматривают вариант развертывания на территории Украины контингента численностью 25-30 тыс. военных, однако они будут находиться не на линии соприкосновения.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон проводит в Париже встречу с некоторыми лидерами стран ЕС, чтобы подтолкнуть к более конкретному планированию европейской поддержки Украины и достичь консенсуса относительно возможного размещения войск.

"Последняя версия европейского планирования предусматривает создание сил "сдерживания" в составе нескольких бригад, возможно, от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну", - пишет издание.

Также отмечается, что европейские сторонники Украины борются за роль в переговорах по прекращению конфликта. Как указывается в материале, перспектива размещения войск в Украине набирает обороты среди европейских лидеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремительно продвигается к прямым переговорам с Москвой.