СМИ: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США

Объединение европейских стран "коалиции желающих" не сможет обеспечить Украину необходимым оружием без участия США.

Объединение европейских стран "коалиции желающих" не сможет обеспечить Украину необходимым оружием без участия США.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета New York Times.

"Европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие. Пока что, похоже, они оказались правы. "Коалиция желающих" европейских государств, поддерживающих Украину, с трудом доставляет армейское снаряжение и ресурсы на поля сражений с тех пор, как (президент США Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что сложности с обеспечением Украины военным оснащением связаны с тем, что одновременно Европа вынуждена пополнять и собственные арсеналы. Как отметил изданию директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл, речь идет о том, что европейские страны не могут полностью заменить военную помощь США Киеву в краткосрочной перспективе, однако могут сделать это в средне- или долгосрочной перспективе, если у Европы будет такое желание.

При этом, в случае отсутствия необходимых поставок вооружений Украина продолжит отступать, считает автор публикации.