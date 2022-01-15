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СМИ: Европа не поддержит антироссийские санкции в помощь США

СМИ: Европа не поддержит антироссийские санкции в помощь США США продолжают угрожать России жесткими экономическими ограничениями, приглашая своих европейских союзников присоединиться к масштабным санкциям против Москвы. Однако Европа зависит от российского газа и нефти, экономический фактор не позволит ей ввести с
Другие страны
15 января 2022 г. 07:49
СМИ: Европа не поддержит антироссийские санкции в помощь США

США продолжают угрожать России жесткими экономическими ограничениями, приглашая своих европейских союзников присоединиться к масштабным санкциям против Москвы. Однако Европа зависит от российского газа и нефти, экономический фактор не позволит ей ввести серьезные санкции.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы статьи Джо Уоллес и Григорий Канчев подчеркивают, что найти на континенте другого поставщика таких объемов топлива не представляется возможным. Интересы энергобезопасности ЕС превыше всего, как только российский газопровод "Северный поток - 2" будет запущен, Европа станет еще более зависимой от сотрудничества с Москвой.

Они напомнили, что Россия является главным поставщиком энергоносителей для континента еще со времен Советского Союза. В прошлом году страна продала около 124 миллиардов кубометров сырья странам региона. Таким образом энергозависимость связывает по рукам Европу в российско-американском кризисе, говорится в заголовке статьи.

13 января стало известно, что страны ЕС израсходовали более 50% объема газа из своих подземных хранилищ (ПХГ). Показатели рекордно упали почти за две недели. Об этом сообщили в ассоциации операторов Gas Infrastructure Europe.

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