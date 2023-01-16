СМИ: Еврокомиссия заблокирует сделку на 69 млрд долларов по слиянию Microsoft и Activision

Еврокомиссия готовится заблокировать крупнейшую в игровой индустрии сделку на 69 млрд долларов по слиянию корпорации Microsoft и издателя Activision, которому, в частности, принадлежит франшиза Call of Duty.

Еврокомиссия готовится заблокировать крупнейшую в игровой индустрии сделку на 69 млрд долларов по слиянию корпорации Microsoft и издателя Activision, которому, в частности, принадлежит франшиза Call of Duty.

Как передает Report , об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в ЕК.

"Еврокомиссия готовит список возражений, который будет направлен Microsoft в ближайшие недели", - отмечает агентство.

Публикация "списка возражений"- первая стадия блокирования сделки на основании антимонопольных норм Евросоюза. Далее инициатор сделки должен предоставить ответ регулятору, указав конкретные меры, которые обычно включают изменение параметров сделки, чтобы привести ее в соответствие с нормами ЕС по конкуренции. До завершения этого разбирательства, которое может занять годы, сделка остается заблокирована.

Чтобы завершить поглощение Activision, Microsoft должен получить аналогичные разрешения от регуляторов в Великобритании и США. К блокированию этой сделки активно призывает конкурент Activision - Sony Entertainment.