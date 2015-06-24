СМИ: Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений в связи с приостановкой приема беженцев

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений в связи с приостановкой ей действия регламента ЕС о беженцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Так как дублинские правила не предусматривают прекращения приема беженцев, Еврокомиссия попросила Венгрию немедленно прояснить характер и масштаб технического отказа, а также мер, предпринятых для исправления ситуации", - цитирует Reuters представителя ЕК.

Ранее венгерское правительство заявило, что страна приостановила на неопределенное время действие европейского регламента по защите прав беженцев "Дублин-3", который позволяет странам ЕС высылать нелегальных мигрантов в государство, откуда они прибыли.

"Система приема беженцев Венгрии перегружена и сталкивается с наибольшим наплывом нелегальных мигрантов среди всех стран ЕС", - отмечается в заявлении правительства. В нем говорится, что полицией на внешних границах государства было задержано более 62 тыс. нелегалов, большинство из которых пытались проникнуть через границу с Сербией.

"Венгрия исчерпала свои ресурсы. Ситуация требует незамедлительных действий, и до тех пор пока Европейским союзом не будет принято решение, Венгрия не будет принимать беженцев по "дублинскому" правилу", - пояснило правительство. Власти страны обратились к партнерам по ЕС с просьбой приостановить и уже запланированные переводы до тех пор, пока возможности по размещению беженцев не будут увеличены.