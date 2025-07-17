СМИ: ЕС затягивает расследование против X на фоне торговых переговоров с США

Европейский союз приостанавливает расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, на фоне ведущихся торговых переговоров с США.

Европейский союз приостанавливает расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, на фоне ведущихся торговых переговоров с США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Все это связано", - заявил газете осведомленный чиновник.

По его информации, ЕС должен был объявить о результатах расследования летом, но может пропустить этот срок. FT отмечает, что решение зависит от хода торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем, поскольку никто не хочет задеть президента США Дональда Трампа и обострить трансатлантические торговые конфликты.

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.

4 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские регуляторы рассматривают возможность наложения штрафа на социальную сеть X на сумму более $1 млрд.

Кроме того, Евросоюз проводит еще одно расследование в отношении X. Отмечается, что в его рамках соцсеть расценивается как центр разжигания ненависти и дезинформации в ЕС из-за невмешательства X в контент пользователей.