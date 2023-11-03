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СМИ: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за депрессии населения

СМИ: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за депрессии населения Депрессивное психическое состояние жителей стран Евросоюза (ЕС), вызванное ситуацией в Украине и пандемией COVID-19, стоит экономике сообщества 600 млрд евро, что составляет 4,2% его совокупного валового внутреннего продукта (ВВП).
Другие страны
3 ноября 2023 г. 10:50
СМИ: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за депрессии населения

Депрессивное психическое состояние жителей стран Евросоюза (ЕС), вызванное ситуацией в Украине и пандемией COVID-19, стоит экономике сообщества 600 млрд евро, что составляет 4,2% его совокупного валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает аналитический центр "Польский институт экономики" (PIE).

"В 27 странах ЕС и в Великобритании общие убытки из-за проблем с психическим здоровьем превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 млрд евро. Более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда", - приводит портал выдержки из доклада PIE. Interia также отмечает, что, по данным опроса службы Eurobarometer, 62% респондентов заявили, что на моральное состояние европейцев в наибольшей мере повлияли конфликт в Украине и пандемия COVID-19.

Психические заболевания, как подчеркивает портал, стали вызовом не только для экономики ЕС, но и для мирового хозяйства в целом.

Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году затраты на лечение таких болезней будут составлять половину от мировых расходов на борьбу со всеми незаразными заболеваниями. Interia отмечает со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, что вложения комплексную диагностику и лечение неблагоприятных психологических состояний "окупаются в четырехкратном размере в связи с последующим ростом производительности труда".

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Версия на английском языке Media: EU loses 600B euros per year due to depressed population

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