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СМИ: ЕС собирается ввести должность комиссара по обороне стран блока

СМИ: ЕС собирается ввести должность комиссара по обороне стран блока Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности комиссара по обороне стран блока.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 13:12
СМИ: ЕС собирается ввести должность комиссара по обороне стран блока

Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности комиссара по обороне стран блока.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"ЕС рассматривает возможность создания новой должности комиссара по обороне для надзора за промышленными аспектами оборонной политики", - сообщает издание.

Одним из вероятных кандидатов на новую должность в ЕС рассматривается нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский. Еще одним претендентом является премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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