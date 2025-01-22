СМИ: ЕС рискует пропустить срок продления санкций против РФ из-за позиции Орбана

Европейский Союз столкнулся с нежеланием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать продление санкций против России.

Европейский Союз столкнулся с нежеланием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать продление санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, санкции должны продлеваться каждые шесть месяцев, и текущий срок истекает 31 января.

Орбан ранее неоднократно угрожал блокировать решения, связанные с Украиной, но в конечном итоге всегда отступал.

“Пришло время выбросить санкции в окно и наладить отношения с Россией. До этого еще далеко, но нам нужно над этим работать”, - заявил ранее Орбан.

Послы ЕС проведут несколько встреч в ближайшие дни, чтобы попытаться добиться продления санкций. Однако это требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов блока. Некоторые дипломаты отмечают, что на данный момент отсутствует план Б.

По информации, несмотря на задержку с продлением, ЕС обсуждает 16-й пакет санкций.