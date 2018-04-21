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    СМИ: ЕС пытается убедить Трампа ослабить санкции против России

    При введении антироссийских санкций пострадать могут европейские предприятия самого широкого спектра - от автомобильных до авиационных© Getty

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Европейские политики хотят убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции из-за опасений, что ограничения негативным образом скажутся на производителях из ЕС, сообщает Report со ссылкой на "Известия".

    По данным издания Financial Times, ведущая роль в этих усилиях принадлежит Парижу, который пытается склонить политиков в Берлине, Лондоне и Риме сообща донести эту мысль до Трампа.

    В качестве доказательств газета приводит слова неназванного французского чиновника, который сказал, что санкции могут привести к закрытию большого числа заводов в Европе. При этом пострадать могут предприятия самого широкого спектра - от автомобильных до авиационных.

    "Это не те предприятия, которые можно за один день заново открыть. Так что нужно решение, причем быстро", - сказал собеседник газеты, добавив, что по этой теме с США идет "конструктивное взаимодействие".

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