СМИ: ЕС предложил ввести санкции против главы Минобороны КНДР

Евросоюз предложил ввести ограничительные меры в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама и Главного ракетного управления республики из-за предполагаемых поставок Пхеньяном ракет России.

Евросоюз предложил ввести ограничительные меры в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама и Главного ракетного управления республики из-за предполагаемых поставок Пхеньяном ракет России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материалах сообщества утверждается, что "баллистические ракеты, спроектированные, разработанные и произведенные" в КНДР, применялись против Украины.

Как отмечает агентство, предлагаемые ограничения, в частности запрет на поездки и замораживание активов, будут носить по большей части символический характер.

26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически отвергает любые попытки Вашингтона и его союзников обвинить Россию в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Министры иностранных дел 47 стран, включая США, членов Евросоюза, а также ряд их партнеров, в начале января опубликовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР и их "применения против Украины". Венгрия и Словакия были единственными странами ЕС, не подписавшими этот документ.