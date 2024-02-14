О нас

СМИ: ЕС предложил ввести санкции против главы Минобороны КНДР

СМИ: ЕС предложил ввести санкции против главы Минобороны КНДР Евросоюз предложил ввести ограничительные меры в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама и Главного ракетного управления республики из-за предполагаемых поставок Пхеньяном ракет России.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 15:53
СМИ: ЕС предложил ввести санкции против главы Минобороны КНДР

Евросоюз предложил ввести ограничительные меры в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама и Главного ракетного управления республики из-за предполагаемых поставок Пхеньяном ракет России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материалах сообщества утверждается, что "баллистические ракеты, спроектированные, разработанные и произведенные" в КНДР, применялись против Украины.

Как отмечает агентство, предлагаемые ограничения, в частности запрет на поездки и замораживание активов, будут носить по большей части символический характер.

26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически отвергает любые попытки Вашингтона и его союзников обвинить Россию в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Министры иностранных дел 47 стран, включая США, членов Евросоюза, а также ряд их партнеров, в начале января опубликовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР и их "применения против Украины". Венгрия и Словакия были единственными странами ЕС, не подписавшими этот документ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
10 февраля 2024 г. 15:21
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi