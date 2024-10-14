СМИ: ЕС предложил Британии возобновить участие в миротворческих миссиях

Страны Евросоюза предлагают Великобритании возобновить участие в миротворческих миссиях, проводимых под эгидой Брюсселя.

Страны Евросоюза предлагают Великобритании возобновить участие в миротворческих миссиях, проводимых под эгидой Брюсселя.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), соответствующие предложения прозвучали в ходе встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

По данным издания, от Лондона не ожидают, что он немедленно объявит о присоединении к одной из миссий ЕС, однако рано или поздно это произойдет.

Отметим, что ЕС уже осуществляет 24 таких миссии, в которых участвуют 3,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. гражданских лиц.

Новое британское правительство лейбористов, пришедшее к власти по итогам июльских выборов в парламент страны, нацелено на перезагрузку отношений с Евросоюзом после Brexit и установление более тесного сотрудничества с Брюсселем, утверждает издание.

"Мы не можем изменить прошлого, однако можем определить облик будущего", - заявил в Люксембурге глава британского МИД Дэвид Лэмми, слова которого приводит FT.