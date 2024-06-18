СМИ: ЕС поставит оборону на первый план в пятилетней повестке

Вопросы безопасности и обороны выйдут на первый план стратегической повестки Евросоюза на следующие пять лет.
Как передает Report, об этом сообщает EUobserver.
В распоряжении проекта документа указано, что страны сообщества намерены увеличить военные расходы, интегрировать оборонные рынки стран ЕС, продвигать совместные закупки вооружений и развивать новые проекты в этой сфере.
Они также планируют работать над увеличением конкурентоспособности ЕС на фоне экономического доминирования США и Китая, отмечает портал.