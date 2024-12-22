ЦАХАЛ заявил об ударе по бывшей школе в Газе

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Израильские военные атаковали здание бывшей школы в городе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно ее заявлению, целью удара были укрывавшиеся в этом строении палестинские радикалы из движения ХАМАС.

"Ночью ЦАХАЛ нанес точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали внутри командного штаба в Дарадж-Туффе (район в южной части города Газа - прим. - ред.). Штаб был встроен в комплекс, ранее служивший школой "Муса ибн Нусайр", и использовался террористами для планирования и осуществления террористических атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе отметили, что "перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", перечислив использование "высокоточных боеприпасов" и "дополнительной разведывательной информации", а также "наблюдение с воздуха". Израильские военные назвали размещение штаба радикалов в здании бывшей школы "еще одним примером систематического использования террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктуры в нарушение международного права".

ЦАХАЛ "продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", резюмировали в армейской пресс-службе.