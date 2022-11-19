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СМИ: ЕС планирует направить военную миссию в Нигер

СМИ: ЕС планирует направить военную миссию в Нигер Евросоюз рассматривает возможность размещения миротворческой миссии в Нигере для урегулирования конфликта в регионе Сахель.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 19:05
СМИ: ЕС планирует направить военную миссию в Нигер

Евросоюз рассматривает возможность размещения миротворческой миссии в Нигере для урегулирования конфликта в регионе Сахель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Welt am Sonntag.

По ее данным, решение может быть принято в середине декабря. Предполагается, что миссия будет направлена в регион в следующем году. Изначально она будет рассчитана на три года.

Как сообщает Welt am Sonntag, целью миссии станет обучение вооруженных сил Нигера, поддержка военных учреждений и поставка оружия, в том числе летального. Ожидается, что средства будут взяты из Европейского фонда мира (EPF), который в настоящее время также занимается софинансированием поставок оружия из стран ЕС Вооруженным силам Украины.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ Nigerə hərbi missiya göndərməyi planlaşdırır

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