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СМИ: ЕС пересмотрит программы по внешней помощи на фоне действий Трампа

СМИ: ЕС пересмотрит программы по внешней помощи на фоне действий Трампа Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по внешней помощи на фоне действий президента США Дональда Трампа.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 20:03
СМИ: ЕС пересмотрит программы по внешней помощи на фоне действий Трампа

Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по внешней помощи на фоне действий президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По его информации, план Еврокомиссии был разработан на фоне решения Трампа приостановить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое ежегодно распределяет десятки миллиардов долларов иностранной помощи.

Еврокомиссия хочет стать более прагматичной, пересмотрев систему международной помощи и сделав ее более "ориентированной на партнеров". ЕС стремится реструктурировать свою внешнюю помощь, чтобы обеспечить свои стратегические интересы, в том числе укрепить союзы, обеспечить доступ к ресурсам и остановить приток мигрантов.

В проекте документа отмечается, что бюджет ЕС перегружен, учитывая широкий спектр потребностей - от перехода к зеленой экономике до обороны. В ближайшие недели Еврокомиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета с 2028 по 2034 год.

Напомним, что 3 февраля деятельность USAID была фактически приостановлена.

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