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СМИ: ЕС опасается, что Трамп может отменить санкции против России

СМИ: ЕС опасается, что Трамп может отменить санкции против России В ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить санкции против России, введенные действующим главой Белого дома Джо Байденом.
Другие страны
10 января 2025 г. 14:09
СМИ: ЕС опасается, что Трамп может отменить санкции против России

В ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить санкции против России, введенные действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Европейские чиновники считают, что Трамп может отменить антироссийские санкции и указы только потому, что они были приняты Байденом, не учитывая последствия для союзников в Европе. Официальные лица Европейской комиссии начали анализировать возможные последствия для ЕС отмены новым президентом США тех или иных мер", - передает газета.

По данным издания, Еврокомиссия надеется, что будущий глава Белого дома не будет отменять санкции против России, так как их можно использовать как инструмент давления в ходе возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ Trampın Rusiyaya qarşı sanksiyaları ləğv edə biləcəyindən ehtiyat edir
Версия на английском языке EU fears Donald Trump rolling back Biden-era measures

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